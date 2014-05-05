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أرباح مباني الكويتية تهبط 17% إلى 12.3 مليون دينار في الربع/1

Mon May 5, 2014 1:17pm GMT
 
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الكويت 5 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات مالية اليوم الإثنين أن أرباح شركة المباني الكويتية هبطت 17 بالمئة إلى 12.3 مليون دينار (43.8 مليون دولار) مقابل 14.84 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت 16.7 فلس في الربع الأول من 2014 مقابل 20.2 فلس في الفترة ذاتها من 2013. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2809 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 