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ارتفاع صافي ربح كيبكو الكويتية 20% في الربع/1

Wed May 7, 2014 11:17am GMT
 
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دبي 7 مايو أيار (رويترز) - ذكرت شركة مشاريع الكويت (كيبكو) أكبر شركة استثمار مدرجة في الخليج اليوم الاربعاء ان أرباح الربع الأول ارتفعت 20 بالمئة.

وذكرت الشركة الكويتية في بيان أن صافي ربح الربع الأول بلغ 10.3 مليون دينار ارتفاعا من 8.6 مليون قبل عام.

وارتفعت إيرادات الشركة 19 في المئة في الربع الأول إلى 137 مليون دينار.

وقال طارق عبد السلام الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الشركة ان نتائج الربع الأول تعكس استمرار معدل نمو في خانة العشرات وهو ما تتوقعه الشركة لأنشطتها الرئيسية في عام 2014.

(الدولار= 0.2807 دينار كويتي)

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 