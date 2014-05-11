أرباح : بنك الكويت الدولي ترتفع 19% في الربع/1
الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الكويت الدولي اليوم الأحد ارتفاع أرباحه الفصلية 19 في المئة إلى خمسة ملايين دينار (17.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل أرباح قدرها 4.2 مليون دينار قبل عام.
وأوضح البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم الواحد بلغت 5.39 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل 4.55 فلس في الفترة ذاتها من 2013.
والدينار ألف فلس.
(الدولار= 0.2805 دينار)
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