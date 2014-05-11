أرباح ‭: بنك الكويت الدولي ‬ترتفع 19% في الربع/1

الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الكويت الدولي اليوم الأحد ارتفاع أرباحه الفصلية 19 في المئة إلى خمسة ملايين دينار (17.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل أرباح قدرها 4.2 مليون دينار قبل عام.