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أرباح بنك برقان الكويتي ترتفع 10% في الربع/1

Sun May 11, 2014 2:28pm GMT
 
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الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح مجموعة بنك برقان الكويتي عشرة بالمئة إلى 17.1 مليون دينار (60.9 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقابل 15.6 مليون دينار قبل عام.

وقال ماجد عيسى العجيل رئيس مجلس إدارة المجموعة في بيان "تستمر المؤشرات المالية الرئيسية لدينا متجهة في الاتجاه الصحيح فالعمليات الإقليمية للمجموعة تساهم بنسبة 47 بالمئة من اجمالي إيرادات المجموعة."

(الدولار = 0.2807 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 