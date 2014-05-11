أرباح بنك برقان الكويتي ترتفع 10% في الربع/1

الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح مجموعة بنك برقان الكويتي عشرة بالمئة إلى 17.1 مليون دينار (60.9 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقابل 15.6 مليون دينار قبل عام.