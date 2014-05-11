أرباح بنك برقان الكويتي ترتفع 10% في الربع/1
الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح مجموعة بنك برقان الكويتي عشرة بالمئة إلى 17.1 مليون دينار (60.9 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقابل 15.6 مليون دينار قبل عام.
وقال ماجد عيسى العجيل رئيس مجلس إدارة المجموعة في بيان "تستمر المؤشرات المالية الرئيسية لدينا متجهة في الاتجاه الصحيح فالعمليات الإقليمية للمجموعة تساهم بنسبة 47 بالمئة من اجمالي إيرادات المجموعة."
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