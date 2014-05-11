مقدمة 1-أرباح بنك برقان الكويتي ترتفع 10% في الربع/1

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الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح مجموعة بنك برقان الكويتي عشرة بالمئة إلى 17.1 مليون دينار (60.9 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقابل 15.6 مليون دينار قبل عام.

وقال ماجد عيسى العجيل رئيس مجلس إدارة المجموعة في بيان "تستمر المؤشرات المالية الرئيسية لدينا متجهة في الاتجاه الصحيح فالعمليات الإقليمية للمجموعة تساهم بنسبة 47 بالمئة من اجمالي إيرادات المجموعة."

وتشمل البيانات المالية نتائج عمليات مجموعة بنك برقان في الكويت بالإضافة إلى حصتها من عمليات المصارف التابعة لها والتي تشمل البنك الأردني الكويتي وبنك الخليج الجزائر وبنك برقان–تركيا ومصرف بغداد وبنك تونس العالمي.

ولدى مجموعة بنك برقان شبكة فروع إقليمية مكونة من أكثر من 233 فرعا في الكويت وتركيا والأردن والجزائر والعراق وتونس ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وقال البيان إن الدخل التشغيلي للمجموعة ارتفع في الربع الأول الى 61.7 مليون دينار بنمو عشرة بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات 14 بالمئة لتصل إلى 34 مليون دينار.

وأضاف البيان "ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 19 في المئة إلى جانب زيادة صافي الرسوم والعمولات بنسبة سبعة في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2013."