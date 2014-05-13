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أرباح الوطنية العقارية الكويتية ترتفع 55.5% في الربع/1

Tue May 13, 2014 6:33am GMT
 
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الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - ‭‭‭أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة الوطنية العقارية الكويتية اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها الفصلية 55.5 في المئة إلى 4.2 مليون دينار (14.9 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل 2.7 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم الواحد بلغت 5.14 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل 3.33 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي.

والدينار ألف فلس.

(الدولار = 0.02712 دينار)‬‬‬ (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير إيهاب فاروق)
 