أرباح الأهلية للتأمين الكويتية ترتفع 38% في الربع/1

الكويت 13 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح الشركة الأهلية للتأمين الكويتية التي أعلنت اليوم الثلاثاء 38 في المئة إلى 3.35 مليون دينار (11.9 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل 2.43 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم الواحد بلغت 17.1 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل ربحية قدرها 12.4 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي. والدينار ألف فلس.