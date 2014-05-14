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أرباح بنك الخليج المتحد البحريني ترتفع 68% في الربع/1

Wed May 14, 2014 1:30pm GMT
 
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الكويت 14 مايو أيار (رويترز) - ارتفعت أرباح بنك الخليج المتحد البحريني الذراع المصرفية الاستثمارية لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) التي أعلنت اليوم الأربعاء 68 في المئة إلى 11.6 مليون دولار في الربع الأول مقابل 6.9 مليون قبل عام.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن دخله الإجمالي ارتفع إلى 40.5 مليون دولار في الربع الأول من 2014 مقابل 21.9 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2013.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 