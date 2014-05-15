صافي أرباح لوجستيك الكويتية يهبط 59% في الربع/1

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - هبطت الأرباح الفصلية لشركة كي جي ال لوجستيك الكويتية 59 بالمئة لتصل إلى 1.3 مليون دينار (4.6 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقابل 3.2 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت 3.13 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقابل 9.68 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي.