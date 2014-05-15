أرباح أولى وقود الكويتية تهبط 18% في الربع/1

الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - هبطت أرباح الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود (أولى وقود) الكويتية 18 بالمئة إلى 1.03 مليون دينار (3.66 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقابل 1.26 مليون دينار قبل عام.