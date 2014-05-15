أرباح أولى وقود الكويتية تهبط 18% في الربع/1
الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - هبطت أرباح الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود (أولى وقود) الكويتية 18 بالمئة إلى 1.03 مليون دينار (3.66 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقابل 1.26 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت 3.04 فلس في الربع الأول مقارنة بربحية قدرها 3.69 فلس في الفترة المناظرة قبل عام.
والدينار الكويتي ألف فلس.
(الدولار = 0.2812 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
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