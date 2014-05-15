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أرباح مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية ترتفع 7% في الربع/1

Thu May 15, 2014 12:28pm GMT
 
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الكويت 15 مايو أيار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة الكويتية ارتفاع الأرباح سبعة بالمئة في الربع الأول من العام إلى خمسة ملايين دينار (17.9 مليون دولار) مقابل 4.7 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الخميس أن ربحية السهم بلغت أربعة فلوس في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقابل 3.7 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2812 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 