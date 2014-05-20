جلوبل الكويتية تحقق أرباحا في الربع/1

الكويت 20 مايو أيار (رويترز) - حققت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) الكويتية أرباحا بلغت 3.1 مليون دينار (11 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع خسارة قدرها 3.9 مليون دينار في الفترة نفسها من 2013.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة البحرين المدرجة بها أسهمها إن الإيرادات ارتفعت 86 بالمئة إلى 6.1 مليون دينار.

وعزت ذلك إلى "التحسن في جميع أنشطة الشركة الأساسية المدرة للرسوم."

وبحسب البيان "نمت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 30 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2013 لتصل إلى 3.4 مليون دينار."

وجلوبل واحدة من شركات عديدة تضررت في الكويت بسبب الأزمة المالية العالمية نتيجة استثمار قروض قصيرة الأجل في سوقي العقارات والأسهم المحليتين. وألغي إدراج أسهم جلوبل في بورصة الكويت العام الماضي.

وأوضح بيان الشركة اليوم أن إجمالي الأصول المدارة لصالح العملاء نما بواقع 200 مليون دولار منذ بداية العام ليصل إلى 3.4 مليار دولار في نهاية مارس آذار.

وقال "يعزى هذا النمو إلى الأموال الجديدة التي استثمرت في المحافظ والصناديق الاستثمارية القائمة بالإضافة إلى الأداء الجيد للصناديق المدارة."

وأوضح أن جلوبل تدير 24 صندوقا حاليا "باستراتيجيات مختلفة حقق العديد منها أداء فاق مؤشرات القياس والصناديق المماثلة."