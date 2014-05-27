خسائر المدينة الكويتية تتفاقم في الربع/1

الكويت 27 مايو أيار (رويترز) - تفاقمت خسائر شركة المدينة للتمويل والاستثمار الكويتية وبلغت 7.1 مليون دينار (25.2 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع 1.5 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن خسارة السهم بلغت 18.21 فلس في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقابل 3.97 فلس في الفترة المناظرة من العام الماضي.