أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 8% في الربع/2

الكويت 15 يوليو تموز (رويترز) - ارتفعت أرباح بنك الخليج الكويتي 7.8 في المئة إلى 6.9 مليون دينار (24.5 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 6.4 مليون دينار قبل عام طبقا لحسابات رويترز.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه اليوم الثلاثاء إنه حقق 15.6 مليون دينار أرباحا في النصف الأول من 2014 مقابل 14.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وكان البنك حقق 8.73 مليون دينار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 7.935 مليون في الربع الأول من 2013.