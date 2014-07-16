نمو أرباح بنك الكويت الوطني 29% في الربع/2
الكويت 16 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت البيانات المالية التي أعلنها بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه الفصلية 29 في المئة إلى 60.85 مليون دينار (215.9 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 47.2 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن البنك حقق 144.8 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول مقابل 128.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.
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