مقدمة 1-الرئيس التنفيذي: النشاط التشغيلي وراء ارتفاع أرباح بنك الكويت الوطني

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الكويت 16 يوليو تموز (رويترز) - عزا الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر ارتفاع أرباح البنك الفصلية في النصف الأول من العام الحالي إلى ارتفاع النشاط التشغيلي.

وأظهرت البيانات المالية التي أعلنها بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحه الفصلية 29 في المئة إلى 60.85 مليون دينار (215.9 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 47.2 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني وتضمنها ايضا بيان صحفي تلقت رويتز نسخة منه أن البنك حقق 144.8 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول مقابل 128.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وقال الصقر في البيان الصحفي "إن أرباح بنك الكويت الوطني جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال النصف الأول من 2014 إلى331.7 مليون دينار بنمو 6.2 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013."

وأكد الصقر أن "بنك الكويت الوطني يواصل أداءه القوي محققا 12.6 في المئة نموا في أرباحه الصافية للنصف الأول من العام الحالي وهو ما يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة بفضل السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952."

وذكر أن البيئة التشغيلية في الكويت أظهرت "تحسنا ملحوظا وإن الآفاق الاقتصادية تبدو أكثر إيجابية اليوم" بفضل تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد إذ جرى بالفعل ترسية وإطلاق عدد من المشاريع العملاقة التي من شأنها أن تعطي دفعا قويا للاقتصاد الكويتي.

وقال البنك إن موجوداته الإجمالية نمت بواقع 11.7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 20 مليار دينار حتى نهاية يونيو حزيران 2014 فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5.3 في المئة إلى 2.52 مليار دينار.

كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية في النصف الأول بواقع 9.6 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 11.3 مليار دينار وارتفعت ودائع العملاء بواقع 7.7 في المئة إلى 10.9 مليار دينار.

وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.81 في المئة كما في نهاية يونيو 2014 من 2.82 في المئة قبل عام فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 229.6 في المئة خلال هذه الفترة من 156.8 في المئة قبل عام.