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نمو أرباح مشاريع الكويت القابضة 20% في الربع/2

Wed Jul 23, 2014 10:54am GMT
 
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الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - حققت شركة مشاريع الكويت القابضة ارتفاعا في أرباحها الفصلية بلغ 20 بالمئة إلى 11.4 مليون دينار (40.4 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل 8.5 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها بلغت 21.7 مليون دينار في النصف الأول من 2014 مقارنة مع 18.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

(الدولار = 0.2824 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 