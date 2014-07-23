نمو أرباح مشاريع الكويت القابضة 20% في الربع/2

الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - حققت شركة مشاريع الكويت القابضة ارتفاعا في أرباحها الفصلية بلغ 20 بالمئة إلى 11.4 مليون دينار (40.4 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل 8.5 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه أن أرباحها بلغت 21.7 مليون دينار في النصف الأول من 2014 مقارنة مع 18.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.