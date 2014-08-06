أرباح أسمنت الكويت ترتفع 10% في الربع/2

الكويت 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت أرقام أعلنتها أسمنت الكويت اليوم الأربعاء ارتفاع أرباحها الفصلية عشرة بالمئة إلى 6.4 مليون دينار (22.7 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل 5.8 مليون قبل عام‬‬.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن أرباحها بلغت 11.6 مليون دينار في النصف الأول من السنة مقابل 10.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.