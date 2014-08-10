نمو أرباح أجيليتي الكويتية 12% في الربع/2

القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية اليوم الأحد نمو صافي الربح 11.8 بالمئة في الربع الثاني من 2014.

وبلغ صافي ربح الشركة 12.865 مليون دينار (45.95 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 11.506 مليون قبل عام.

وارتفع صافي ربح الشركة 11.4 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 24.102 مليون دينار من 21.637 مليون في النصف الأول من 2013.