أرباح المركز الكويتي تهبط 47% في الربع/2

الكويت 11 أغسطس آب (رويترز) - هبطت أرباح المركز المالي الكويتي 47 بالمئة إلى 529 ألف دينار (1.87 مليون دولار) في الربع الثاني من 2014 مقابل مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات المالية التي نشرت اليوم الاثنين بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباح الشركة بلغت ثلاثة ملايين دينار في النصف الأول مقارنة مع 3.59 مليون في الفترة المقابلة من 2013.