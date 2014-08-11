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أرباح المركز الكويتي تهبط 47% في الربع/2

Mon Aug 11, 2014 10:12am GMT
 
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الكويت 11 أغسطس آب (رويترز) - هبطت أرباح المركز المالي الكويتي 47 بالمئة إلى 529 ألف دينار (1.87 مليون دولار) في الربع الثاني من 2014 مقابل مليون دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات المالية التي نشرت اليوم الاثنين بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباح الشركة بلغت ثلاثة ملايين دينار في النصف الأول مقارنة مع 3.59 مليون في الفترة المقابلة من 2013.

(الدولار = 0.2832 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 