أرباح أمريكانا الكويتية ترتفع 9% في الربع/2

الكويت 11 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنت اليوم الإثنين ارتفاع أرباح الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) 8.5 بالمئة إلى 12.8 مليون دينار (45.2 مليون دولار) في الربع الثاني من 2014 مقابل 11.8 مليون دينار قبل عام.

وأوضح بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت أرباحا بلغت 30.9 مليون دينار في النصف الأول من العام مقابل 28.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.