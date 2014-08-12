أرباح بيان للاستثمار تنخفض 64% في الربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - انخفضت أرباح شركة بيان للاستثمار الكويتية 64 في المئة إلى 259 ألف دينار (914 ألف دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 722 ألف دينار قبل عام.