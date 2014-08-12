أرباح بيان للاستثمار تنخفض 64% في الربع/2
الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - انخفضت أرباح شركة بيان للاستثمار الكويتية 64 في المئة إلى 259 ألف دينار (914 ألف دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 722 ألف دينار قبل عام.
وذكرت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت أن أرباحها بلغت 3.1 مليون دينار في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران الماضي مقابل 1.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013.
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