أعيان الكويتية تحقق طفرة وتربح 7.7 مليون دينار في الربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - حققت شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية طفرة في أرباحها الفصلية التي بلغت 7.7 مليون دينار (27.2 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 94 ألف دينار قبل عام.

وأظهرت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت أن أرباح أعيان بلغت 8.88 مليون دينار في النصف الأول من 2014 مقابل 308 آلاف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.