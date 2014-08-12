أرباح كامكو الكويتية تهبط 48% في الربع/2

الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) اليوم الثلاثاء تراجع الأرباح 48 بالمئة في الربع الثاني من 2014 إلى 420 ألف دينار (1.48 مليون دولار) مقابل 814 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 1.27 مليون دينار في النصف الأول من السنة مقارنة مع 1.52 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.