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أرباح كامكو الكويتية تهبط 48% في الربع/2

Tue Aug 12, 2014 11:52am GMT
 
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الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) اليوم الثلاثاء تراجع الأرباح 48 بالمئة في الربع الثاني من 2014 إلى 420 ألف دينار (1.48 مليون دولار) مقابل 814 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 1.27 مليون دينار في النصف الأول من السنة مقارنة مع 1.52 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

(الدولار = 0.2833 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 