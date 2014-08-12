مقدمة 1-أرباح كامكو الكويتية تهبط 48% في الربع/2

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الكويت 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) اليوم الثلاثاء تراجع الأرباح 48 بالمئة في الربع الثاني من 2014 إلى 420 ألف دينار (1.48 مليون دولار) مقابل 814 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 1.27 مليون دينار في النصف الأول من السنة مقارنة مع 1.52 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إنه رغم حالة التذبذب والتحول الحذر التي شهدتها أسواق المال بالمنطقة خلال الربع الثاني مدفوعة بالعوامل السياسية الإقليمية إلا أن كامكو تمكنت من مواصلة أدائها المتوازن والمحافظة على النمو في حجم الأصول تحت الإدارة مسجلة زيادة 22 بالمئة على مدار النصف الأول مقارنة مع العام الماضي منها 38 بالمئة للأصول الجديدة.

ونقل البيان عن فيصل صرخوه منصور الرئيس التنفيذي لشركة كامكو القول إن حالة عدم اليقين التي مرت بها أسواق الأسهم في الربع الثاني أبطأت نوعا ما من التقدم الذي تحقق في مجال إدارة الأصول والاستثمار في المنطقة "وبالرغم من ذلك واصلت كامكو إنجازاتها في تحسين الأرباح التشغيلية والتي بدأتها منذ العام الماضي."

وأعرب عن ثقته في أن تستمر الشركة في تحقيق النمو المستهدف في الإيرادات مستندة على استراتيجية النمو القائمة على تعزيز الأعمال الأساسية في قطاعي إدارة الأصول والاستثمار.

وتوقع صرخوه ان تواصل الشركة تحقيق النمو وتحسين نتائجها المالية في النصف الثاني من العام.

وقال "سنواصل جهودنا من أجل إطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية الجديدة واضعين نصب أعيننا السعي من أجل تنفيذ صفقات جديدة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية والتي ستسفر بالتأكيد عن تحقيق الشركة لعوائد مستقبلية ثابتة."