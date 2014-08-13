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ارتفاع طفيف لأرباح الوطنية العقارية الكويتية في الربع/2

Wed Aug 13, 2014 7:46am GMT
 
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الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية ارتفاعا طفيفا في أرباح الشركة الوطنية العقارية الكويتية إلى أربعة ملايين دينار (14.11 مليون دولار) في الربع الثاني من 2014 مقابل 3.98 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الأربعاء أن أرباحها بلغت 8.19 مليون دينار في النصف الأول من السنة مقابل 6.69 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

(الدولار = 0.2833 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 