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أرباح نور الكويتية تهبط 86% في الربع/2

Wed Aug 13, 2014 12:38pm GMT
 
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الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج شركة نور للاستثمار المالي الكويتية اليوم الأربعاء هبوط أرباحها الفصلية 86 بالمئة إلى 604 آلاف دينار في الربع الثاني من السنة مقابل 4.2 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباح النصف الأول من السنة بلغت 3.9 مليون دينار مقارنة مع 5.7 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت الشركة الهبوط إلى تراجع إيرادات توزيعات الأرباح المستلمة عن الاستثمارات والزيادة في الخسائر غير المحققة بسبب الانخفاض في القيمة السوقية لأسعار الأسهم.

(الدولار = 0.2833 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 