Sun 25 Dec 2016 | 10:25 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح التجارية العقارية الكويتية تهبط 8% في الربع/2

Wed Aug 13, 2014 1:02pm GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج شركة التجارية العقارية الكويتية اليوم الأربعاء هبوط أرباحها الفصلية ثمانية بالمئة إلى 1.44 مليون دينار (5.1 مليون دولار) في الربع الثاني من السنة مقابل 1.57 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 3.12 مليون دينار في النصف الأول من 2014 مقارنة بمبلغ 6.79 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف البيان "يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى عدم قيام الشركة ببيع أراض خلال الفترة الحالية فيما بلغت أرباح بيع الأراضي والعقارات بغرض المتاجرة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013 مبلغ 5.85 مليون دينار."

(الدولار = 0.2833 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير مصطفى صالح)
 