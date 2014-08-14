أرباح مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية تهبط 48% في الربع/2
الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية القابضة تراجع الأرباح 48 بالمئة إلى 2.96 مليون دينار (10.44 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل 5.7 مليون قبل عام.
وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الخميس أن أرباحها بلغت ثمانية ملايين دينار في النصف الأول من 2014 مقابل 10.4 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزت الشركة هبوط أرباحها إلى "انخفاض إيرادات الأنشطة الاستثمارية".
(الدولار = 0.2834 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.