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أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية تهبط 70% في الربع/2

Thu Aug 14, 2014 10:54am GMT
 
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الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية اليوم الخميس هبوط أرباحها الفصلية 70 بالمئة إلى 621 ألف دينار (2.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام مقابل مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت أرباحا قدرها 2.3 مليون دينار في النصف الأول مقابل 2.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

(الدولار = 0.2834 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 