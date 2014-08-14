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أرباح تسهيلات الكويتية تهبط 25% في الربع/2

Thu Aug 14, 2014 11:49am GMT
 
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الكويت 14 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة التسهيلات التجارية الكويتية اليوم الخميس هبوط أرباحها 25 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.76 مليون دينار (9.8 مليون دولار) في الربع الثاني من العام.

وأوضحت النتائج التي نشرت في بيان بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت أرباحا قدرها 6.58 مليون دينار في النصف الأول من السنة مقابل 6.86 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت الشركة هبوط أرباحها إلى "انخفاض بسيط في عوائد المحفظة التمويلية .. وانخفاض في قيمة المخصصات المسترجعة".

(الدولار = 0.2834 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 