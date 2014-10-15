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أرباح بنك الكويت الوطني تهبط 15.5% في الربع/3

Wed Oct 15, 2014 10:37am GMT
 
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الكويت 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الكويت الوطني أكبر البنوك في البلد النفطي اليوم الاربعاء هبوط أرباحه الفصلية 15.5 بالمئة إلى 59.13 مليون دينار (204.74 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 70.05 مليون دينار قبل عام.

وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت أن أرباحه بلغت 203.9 مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ايلول الماضي مقارنة بمبلغ 198.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

(الدولار = 0.2888 دينار)

(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
 