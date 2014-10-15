الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني:‭ ‬مساهمة الفروع الخارجية والشركات التابعة 26.3% في الأرباح

الكويت 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر اليوم الأربعاء أن مساهمة الفروع الخارجية والشركات التابعة للبنك بلغت 26.3 بالمئة في أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وقال الصقر في بيان أصدره البنك وتلقت رويتز نسخة منه "إن الفروع الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوي بما يكرس مكانة بنك الكويت الوطني كبنك إقليمي رائد في المنطقة لتساهم بنحو 26.3 بالمئة في إجمالي أرباح المجموعة خلال هذه الفترة وذلك على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية."

وبلغت أرباح البنك 203.9 مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ايلول الماضي مقارنة بمبلغ 198.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وأظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك وهو أكبر البنوك في البلد النفطي هبوط أرباحه الفصلية 15.5 بالمئة إلى 59.13 مليون دينار (204.74 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 70.05 مليون دينار قبل عام.

من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة ناصر مساعد الساير إن ارتفاع أرباح البنك في التسعة أشهر الأولى جاء "نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي."

واضاف "ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 1.7 مليار دولار أميركي.. بنمو بلغ 6.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013."