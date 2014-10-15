مقدمة 1-أرباح فصلية دون التوقعات لبنك الكويت الوطني

(لإضافة تصريحات وخلفية وتوقعات المحللين)

الكويت 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - جاءت الأرباح الفصلية التي أعلنها بنك الكويت الوطني أكبر البنوك في البلد النفطي اليوم الأربعاء دون التوقعات حيث هبطت 15.5 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من 2013.

وحقق البنك 59.13 مليون دينار (204.74 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 70.05 مليون دينار قبل عام.

وبلغ متوسط توقعات خمسة محللين كانت رويترز قد استطلعت آراءهم بشان أرباح بنك الكويت الوطني 78.95 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت أن أرباحه بلغت 203.9 مليون دينار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر ايلول الماضي مقارنة بمبلغ 198.6 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

ولم يعلق مسؤولو البنك في البيان الصحفي الذي صدر اليوم وتلقت رويترز نسخة منه على هبوط أرباح الربع الثالث مكتفين بالحديث عما حققه البنك من ارتفاع في النتيجة الإجمالية للتسعة اشهر الأولى من العام.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن مساهمة الفروع الخارجية والشركات التابعة للبنك بلغت 26.3 بالمئة في أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وقال الصقر في البيان "إن الفروع الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوي بما يكرس مكانة بنك الكويت الوطني كبنك إقليمي رائد في المنطقة لتساهم بنحو 26.3 بالمئة في إجمالي أرباح المجموعة خلال هذه الفترة وذلك على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية."