نمو أرباح طيران الجزيرة الكويتية 23% في الربع/3 إلى 8.1 مليون دينار

الكويت 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها مجموعة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الأربعاء نمو الأرباح الفصلية بنسبة 23 بالمئة لتصل إلى 8.1 مليون دينار (28.1 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 6.6 مليون دينار قبل عام.