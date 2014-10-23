بنك وربة الكويتي يتحول للربحية في الربع/3

الكويت 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تحول بنك بنك وربة الكويتي أحدث البنوك الإسلامية في البلاد إلى تحقيق أرباح بلغت 275 ألف دينار (950 ألف دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل خسارة قدرها 981 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي أعلنها البنك على موقع بورصة الكويت أن أرباحه بلغت 318 ألف دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بخسارة 3.12 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وقال عماد عبد الله الثاقب رئيس مجلس الإدارة في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن أرباح وربة جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلي إذ زادت الإيرادات التشغيلية إلى ‏‏ مليون دينار مع نهاية الربع الثالث وبنسبة نمو 71.6 بالمئة.

وأضاف "على صعيد إدارة المخاطر فإن البنك يتمتع بدرجة عالية من جودة الأصول حيث بلغت نسبة التمويلات ‏المتعثرة 0.21 في المئة وهي تعد من أفضل النسب مقارنة مع المعدلات العالمية كما بلغ معدل كفاية رأس ‏المال فى نهاية الربع الثالث من العام 2014 معدلات مرتفعة تتجاوز الحد المقرر حسب تعليمات ‏بازل 3 والبنك المركزي بحد كبير."

وقال جسار دخيل الجسار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في البيان إن البنك على وشك الإنتهاء من إعداد استراتيجيته للثلاث السنوات المقبلة بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الإستشارية.

وستشكل هذه الإستراتيجية خارطة طريق سيعتمد البنك خلالها على "أفضل الممارسات التي من شأنها تحسين أداء البنك في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز دوره ومكانته في السوق المحلية والإقليمية."

ونما إجمالى الأصول 31 بالمئة إلى ‏‏507 مليون دينار كما في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 386.7 مليون دينار قبل عام "مع الحفاظ على مستوى عال من جودة الأصول."