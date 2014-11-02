طفرة في أرباح منازل الكويتية في الربع/3

الكويت 2 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت شركة منازل القابضة الكويتية طفرة في أرباحها الفصلية التي بلغت 7.09 مليون دينار (24.45 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 588 ألف دينار قبل عام بفضل أرباح حققتها من بيع عقارات.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباحها بلغت 8.77 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 2.48 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وقالت الشركة في البيان إن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود إلى "تحقيق أرباح من بيع عقارات استثمارية بقيمة 10.74 مليون دينار."