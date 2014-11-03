أرباح بنك الكويت الدولي تنخفض 68% في الربع/3

الكويت 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الكويت الدولي اليوم الإثنين هبوط أرباحه الفصلية 68 بالمئة إلى 1.06 مليون دينار (3.65 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 3.29 مليون دينار قبل عام.