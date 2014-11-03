أرباح بنك الكويت الدولي تنخفض 68% في الربع/3
الكويت 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها بنك الكويت الدولي اليوم الإثنين هبوط أرباحه الفصلية 68 بالمئة إلى 1.06 مليون دينار (3.65 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 3.29 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت الأرقام التي نشرت بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية حقق 9.9 مليون دينار أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقارنة مع 9.3 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.
(الدولار = 0.2901 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
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