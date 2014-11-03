مقدمة 1-رئيس زين: عدم الاستقرار في المنطقة سبب تراجع الأرباح

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دبي 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - عزا أسعد البنوان رئيس مجلس إدارة زين أكبر شركة اتصالات كويتية هبوط أرباح الربع الثالث من العام إلى ما وصفه بالتحديات التشغيلية وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المناطق التي تعمل الشركة بها ولاسيما في العراق والسودان.

وقال البنوان في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن هذه الحالة "أثرت بشكل كبير على نتائجنا المالية فلم تشهد المؤشرات المالية الرئيسية نسب النمو المتوقعة التي تتواءم مع الأداء التشغيلي القوي عن هذه الفترة."

وأظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة اليوم الإثنين تراجع أرباح الربع الثالث 13 بالمئة لتأتي دون توقعات المحللين.

وقالت الشركة التي تعمل في ثماني دول في الشرق الأوسط وافريقيا في بيان إنها حققت 46 مليون دينار (158.4 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول انخفاضا من 53 مليون دينار قبل عام.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن تبلغ الأرباح الفصلية لزين 60.1 مليون دينار.

وتراجعت أرباح الشركة في ستة فصول من الثمانية السابقة بفعل احتدام المنافسة في السوق المحلية وتعطيلات الخدمة في العراق الذي تمزقه الحرب وانخفاض حاد في قيمة العملة السودانية.

وأضاف البنوان "تكلفت المجموعة مبالغ مالية بقيمة 111.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام من بينها 52.4 مليون دولار خلال الربع الثالث تحديدا وذلك بسبب التغير الذي طرأ على سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي هذا الى جانب التأثيرات التي نجمت عن إعادة تقييم أسعار صرف العملة وبشكل أساسي في جمهورية السودان وبدرجة أقل في العراق."

وتكبدت الشركة 53.7 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لذات الاسباب.