طفرة في الأرباح الفصلية للقرين للبتروكيماويات الكويتية

الكويت 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت القرين لصناعة الكيماويات البترولية الكويتية طفرة في أرباحها الفصلية التي بلغت 13.8 مليون دينار (47.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول الماضي وهي فترة الربع الثاني للسنة المالية للشركة وذلك مقابل 3.9 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت أن الشركة حققت 14.7 مليون دينار في الأشهر الستة الأولى من 2014 مقابل 8.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 11.8 مليون دينار في الربع الثاني من سنتها المالية مقابل 4.7 مليون دينار في الفترة نفسها من 2013.