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أرباح أعيان الكويتية تهبط 87% في الربع/3

Thu Nov 6, 2014 1:50pm GMT
 
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الكويت 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - هبطت أرباح شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية 87 بالمئة إلى 670 ألف دينار (2.3 مليون دينار) في الربع الثالث من السنة مقابل خمسة ملايين دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت أن الشركة حققت 9.6 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل 5.3 مليون في الفترة ذاتها من 2013.

(الدولار = 0.2907 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 