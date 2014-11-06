أرباح أعيان الكويتية تهبط 87% في الربع/3

الكويت 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - هبطت أرباح شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية 87 بالمئة إلى 670 ألف دينار (2.3 مليون دينار) في الربع الثالث من السنة مقابل خمسة ملايين دينار قبل عام.