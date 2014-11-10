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أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية تتضاعف في الربع/3

Mon Nov 10, 2014 12:09pm GMT
 
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الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية اليوم الإثنين ارتفاع أرباحها الفصلية 110 بالمئة إلى 2.79 مليون دينار (9.59 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 1.32 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت خمسة ملايين دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل 3.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع أرباحها في الأشهر التسعة الأولى يعود إلى "الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر."

(الدولار = 0.291 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 