أرباح الاستثمارات الوطنية الكويتية تتضاعف في الربع/3

الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية اليوم الإثنين ارتفاع أرباحها الفصلية 110 بالمئة إلى 2.79 مليون دينار (9.59 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 1.32 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت خمسة ملايين دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل 3.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع أرباحها في الأشهر التسعة الأولى يعود إلى "الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر."