أرباح المباني الكويتية ترتفع 10% في الربع/3

الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة المباني الكويتية 9.6 بالمئة إلى 11.77 مليون دينار (40.44 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 10.74 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت بموقع بورصة الكويت اليوم الاثنين أن الشركة حققت 36.26 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل 38.78 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وعزت الشركة هبوط أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى "انخفاض الأرباح التشغيلية".