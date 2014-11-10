أرباح الصالحية العقارية الكويتية ترتفع 56% في الربع/3

الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت أرباح شركة الصالحية العقارية الكويتية 56 بالمئة إلى 2.8 مليون دينار (9.6 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 1.8 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت النتائج التي نشرت بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت 8.1 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل 6.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.