أرباح متواضعة للغاية للكويتية السورية في الربع/3

الكويت 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة الكويتية السورية اليوم الإثنين تحقيق أرباح متواضعة بلغت 6748 دينارا (23 ألف دولار) في الربع الثالث من السنة.

وأوضحت النتائج التي نشرت بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة سجلت خسائر قدرها 7.1 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل خسارة 535 ألف دينار في الفترة ذاتها من 2013.