أرباح التجارية العقارية الكويتية ترتفع 350% في الربع/3

الكويت 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حققت شركة التجارية العقارية الكويتية قفزة في أرباحها الفصلية في الربع الثالث بلغت نسبتها 347 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وطبقا للأرقام التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت فقد بلغت أرباح الربع الثالث 4.86 مليون دينار (16.7 مليون دولار) مقابل 1.09 مليون دينار قبل عام

وأوضحت النتائج التي نشرت على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت 7.98 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل 7.88 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وعلق البيان على نتائج التسعة أشهر قائلا إنه لا يوجد تغيير كبير في أرباح الشركة ويعود ذلك إلى تحقيق أرباح من بيع عقار خلال الفترة الحالية يقابلها أرباح بيع اراضي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

(الدولار = 0.291 دينار)