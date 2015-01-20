نمو أرباح بنك الكويت الوطني 10% في 2014

الكويت 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء إنه حقق ارتفاعا في أرباحه السنوية بلغت نسبته عشرة بالمئة في 2014.

وقال أكبر بنك كويتي في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحه الصافية بلغت 894.2 مليون دولار في 2014 مقارنة مع 813.3 مليون دولار في 2013.