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أرباح بنك بوبيان الكويتي ترتفع لمثليها في 2014

Tue Jan 20, 2015 11:57am GMT
 
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الكويت 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات التي أعلنها بنك بوبيان الكويتي اليوم الثلاثاء ارتفاعا قدره 110.44 بالمئة في الأرباح لتصل إلى 28.2 مليون دينار (95.9 مليون دولار) في 2014 مقابل 13.4 مليون في 2013.

وأوضح بيان للبنك وتلقت رويترز نسخة منه أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع خمسة فلوس نقدية للسهم وخمسة أسهم لكل مئة سهم أرباحا عن 2014. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2940 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 