أرباح البنك الأهلي الكويتي ترتفع 1% في الربع/4

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك الأهلي الكويتي اليوم الإثنين تحقيق ارتفاع طفيف بلغت نسبته واحدا بالمئة في أرباحه الفصلية في الربع الرابع من 2014.

وطبقا للبيان الذي أعلنه البنك على موقع بورصة الكويت على الانترنت فقد ربح 10.3 مليون دينار (34.9 مليون دولار) في الربع الأخير من 2014 مقابل 10.2 مليون دينار قبل عام.

وأوضح البيان أن البنك حقق أرباحا قدرها 37.6 مليون دينار في سنة 2014 مقابل 35.4 مليون دينار في 2013.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 13 فلسا للسهم أرباحا نقدية عن 2014.

والدينار الكويتي ألف فلس.