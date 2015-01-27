أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 10% في 2014

الكويت 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه السنوية 10.4 بالمئة إلى 35.5 مليون دينار (120.3 مليون دولار) في 2014 مقابل 32.16 مليون دينار قبل عام.