أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 10% في 2014
الكويت 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنها بنك الخليج الكويتي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه السنوية 10.4 بالمئة إلى 35.5 مليون دينار (120.3 مليون دولار) في 2014 مقابل 32.16 مليون دينار قبل عام.
وقال البنك في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع خمسة أسهم منحة لكل 100 سهم عن 2014.
وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية.
(الدولار = 0.295 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - تحرير عبد المنعم درار)
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